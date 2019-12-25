Жительница Шушар заявила об изнасиловании. Злоумышленник залез к ней через окно

Случай произошел еще 5 августа.

Жительница поселка Шушары обратилась в полицию с заявлением о том, что к ней в квартиру через окно проник насильник. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

По словам 23-летней девушки, ночью 5-го августа преступник проник к ней квартиру через открытое окно на первом этаже. Применив физическую силу, он изнасиловал потерпевшую и скрылся с места.

Мужчине неславянской внешности на вид около 25-30 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двух азиатов подозревают в изнасиловании пьяной петербурженки.

Фото: Piter.TV