Жительница Шушар заявила об изнасиловании. Злоумышленник залез к ней через окно

Жительница поселка Шушары обратилась в полицию с заявлением о том, что к ней в квартиру через окно проник насильник. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.
По словам 23-летней девушки, ночью 5-го августа преступник проник к ней квартиру через открытое окно на первом этаже. Применив физическую силу, он изнасиловал потерпевшую и скрылся с места.
Мужчине неславянской внешности на вид около 25-30 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что двух азиатов подозревают в изнасиловании пьяной петербурженки.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все