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Жительница Шушар заявила об изнасиловании. Злоумышленник залез к ней через окно
Сегодня, 9:36
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nadezhda_sib

Жительница Шушар заявила об изнасиловании. Злоумышленник залез к ней через окно

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Случай произошел еще 5 августа.

Жительница поселка Шушары обратилась в полицию с заявлением о том, что к ней в квартиру через окно проник насильник. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

По словам 23-летней девушки, ночью 5-го августа преступник проник к ней квартиру через открытое окно на первом этаже. Применив физическую силу, он изнасиловал потерпевшую и скрылся с места.

Мужчине неславянской внешности на вид около 25-30 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двух азиатов подозревают в изнасиловании пьяной петербурженки. 

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, открытое окно, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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