Двух азиатов подозревают в изнасиловании пьяной петербурженки

У потерпевшей диагностировали ушибы лица, синдром жестокого обращения.

Полиция расследует изнасилование 38-летней петербурженки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в 12:51 в полицию поступила телефонограмма, в ней сообщалось, что к ним поступила некая гражданка М. С её слов, 6 августа в 4:00 на Северном проспекте она была избита и изнасилована двумя неизвестными. У потерпевшей диагностировали ушибы лица, синдром жестокого обращения. После оказания помощи её отпустили домой.

В этот же день, несколько ранее (06:53) в полицию обратился 43-летний мужчина, ранее судимый по статье 228 УК РФ (хранение наркотиков). Он сообщил, что его жену М., ранее судимую по статьям 228, 158 и 175 УК РФ, изнасиловал некий мужчина по имени Валентин.

В результате отработки информации от мужчины, поступила иная информация о том, женщину изнасиловали двое мужчин-азиатов, они же её и избили. При этом сама женщина была в алкогольном опьянении, поэтому толком ничем пояснить не могла.

На Северном проспекте были задержаны двое подозреваемых, один из них уже имеет судимости. Продолжается выяснение обстоятельств.

Женщина, найденная мертвой в квартире на Фонтанке, умерла во время секса.

Фото: Piter.TV