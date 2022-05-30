В Петергофе запустили аудиомаршрут к 200-летию парка Александрия

В музее заповеднике "Петергоф" появился новый аудиомаршрут "Цена свободы", приуроченный к 200 летию парка Александрия. Прогулка знакомит посетителей с историей парка и периодом правления императора Александра II.

Маршрут начинается у Фермерского дворца. Во время аудиопрогулки посетители узнают о формировании личности будущего монарха, а также о событиях и исторических обстоятельствах, которые повлияли на появление архитектурных объектов в Александрии.

Аудиогид доступен бесплатно. В приложении пользователи могут найти текстовую версию маршрута, фотографии и карту с отмеченными точками. Все материалы можно заранее загрузить на телефон и использовать без подключения к интернету.

Новый маршрут стал первым в серии подобных прогулок, которые музей заповедник планирует создавать в будущем. Аналогичные аудиогиды будут появляться и в других парках Петергофа.

Кроме того, жители Петербурга и туристы могут воспользоваться маршрутами "Между небом и Невой", посвященными жизни и творчеству Александра Пушкина. Программа включает водную часть по рекам Фонтанке и Мойке, а также пешую экскурсию по саду и экспозициям Всероссийского музея имени А.С. Пушкина.

Фото: Смольный