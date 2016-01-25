В Средней Невке столкнулись катер и гидроцикл. Пострадала женщина

Инцидент произошел накануне вечером.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с маломерными судами в Петербурге. В акватории Средней Невки вечером 1 июля столкнулись гидроцикл и катер "Элиус".

Женщина, управлявшая гидроциклом, была доставлена в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. На нем находились еще два человека, добавили в УТ МВД России по СЗФО.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Северо-Западная транспортная прокуратура

Ранее на Piter.TV: прокуратура проводит проверку по факту инцидента с катером у Троицкого моста. Судно с пассажирами на борту потеряло ход из-за технической неисправности.

Видео, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры