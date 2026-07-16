Благоустройство Сада Пикуля вышло на финишную прямую: освещение смонтируют до конца года

Специалисты уже устанавливают опоры и прокладывают кабельную линию.

В Адмиралтейском районе Петербурга началась световая модернизация популярного зеленого уголка. В саду Валентина Пикуля, расположенном на пересечении Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы, энергетики приступили к монтажу современного наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Этот зеленый оазис давно любим петербуржцами, однако с наступлением сумерек он становился неуютным и небезопасным из-за отсутствия фонарей. Новый проект устранит эту проблему. Специалисты уже устанавливают опоры и прокладывают кабельную линию.

Всего здесь появится 15 светодиодных светильников на современных опорах. Оборудование подобрано так, чтобы обеспечить ровный мягкий свет без затемненных участков. Это сделает сад комфортным для прогулок и безопасного прохода к остановкам общественного транспорта и социальным учреждениям, которые находятся поблизости

Ранее мы сообщили о том, что модернизация освещения в Сестрорецке проходит с сохранением многовекового дуба.

Видео: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению