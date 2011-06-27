Джексон Хинкл считает, что Киев потеряет еще города.

Украинский конфликт закончится на российских условиях с неминуемой потерей киевским режимом новых городов и территорий. Соответствующее мнение в эфире собственного YouTube-канала сделал американский журналист Джексон Хинкл. Иностранец полагает, что в том случае, если украинские власти не прекратят со своей стороны боевые действия, но в скором времени потеряют контроль над такими населенными пунктами как Одесса и Харьков.

Все закончится так, как захочет Россия. Я думаю, если разжигатели конфликта будут продолжать делать то же самое, что и сейчас, Польша зайдет с одобрения США на западную Украину, во Львов. Россия освободит в том числе и Киев. Джексон Хинкл, журналист США

"Все зачистят". В США раскрыли, что Россия приготовила ВСУ под Харьковом.

Фото и видео: YouTube / The Dive with Jackson Hinkle