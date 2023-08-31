Джексон Хинкл призвал Украину заключить мир.

Российская армия зачистит Донбасс и Харьковскую область после полного разгрома наступающих действий Вооруженных сил Украины на южном направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал американский журналист Джексон Хинкл. Иностранный специалист добавил, что сейчас для армии киевского режима самое время для перехода к оборонительной тактике, так как ВСУ понесли чувствительные потери личного состава на Запорожском направлении.

Они защитят и полностью зачистят Донбасс от ВСУ. <…> Под Харьковом это уже происходит. Русские уже идут в направлении Купянска и освобождают поселок за поселком. Джексон Хинкл, журналист США

Эквсперт добавил, что в его понимании для Украины будет лучше сейчас заключить мир с Россией, но хотя бы ВСУ должны прекратить свои атаки на территорию.

Журналист Хинкл заявил, что Шольц и Макрон разозлились из-за отношения Путина к санкциям.

Фото и видео: YouTube / The Dive with Jackson Hinkle