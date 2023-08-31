Журналист Хинкл заявил, что Шольц и Макрон разозлились из-за отношения Путина к санкциям

Американец прокомментировал материал немецкого издания Bild.

Немецкий канцлер Олаф Шольц и французский лидер Эмманюэль Макрон недовольны тем, что Россия игнорирует западное санкционное давление. Соответствующее заявление на собственном YouTube-канале сделал американский журналист Джексон Хинкл. Иностранец пояснил, что политические лидеры рассчитывали на то, что Москва будет просить их снять ограничения и вернуться к международному сотрудничеству. Однако на деле российское руководство сказало о том, что оно пойдет другим путем.

Вот как Макрон и Шольц говорили об этом. Германская газета написала, что Шольц шокирован, что Путин в разговорах с ним не упоминал о санкциях, спрашивал Макрона, тот сказал, что не упоминал тоже. Они просто в ярости и не понимают, что делать. Джексон Хинкл, журналист США

Напомним, что в понедельник, 28 августа, газета Bild сообщила о том, что Шольц и Макрон во время телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным в марте 2022 года были удивлены тем, что он не упомянул санкции, введенные против Москвы.

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Фото и видео: YouTube / The Dive with Jackson Hinkle