Fox News: Байден превращает США в Украину

Такер Карлсон и его гость сравнили американского и украинского президентов.

Американский президент Джо Байден выстраивает в стране диктатуру по примеру украинского коллеги Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в рамках эфира на местном телеканале Fox News сделал ведущий Такер Карлсон. Журналист выступил с критикой лидера Белого дома за запрет СМИ с альтернативной точкой зрения. Это ограничение Карлсон сравнил с тем, что США начали вводить цензуру в отношении бывшего главы государства Дональда Трампа. Также Байден назвал некоторых представителей республиканской партии "угрозой для демократии".

Джо Байден ведет нас к фашистскому государству и за пример берет то, что Зеленский делает на Украине Джейсон Хинкл, гость программы

Эксперт полагает, что Владимир Зеленский и Джо Байден действуют одинаково из-за того, что оба политика подчинены международным западным организациям.

Ведущий Fox News назвал Байдена виновником украинского кризиса.

Фото и видео: FOX News