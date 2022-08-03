Ведущий Fox News назвал Байдена виновником украинского кризиса

Такер Карлсон рассказал, что Белый дом проигнорировал "красные линии" для России.

Американский ведущий с телеканала Fox News Такер Карлсон назвал президента Джо Байдена виновником украинского кризиса. По мнению журналиста, именно глава администрации несет ответственность за эскалацию регионального конфликта. В своем вечернем шоу Карлсон заметил, что политика Белого дома, включая и деятельность вице-премьера США Камалы Харрис, спровоцировали решение российской стороны начать специальную военную операцию.

Они хотели конфликта с Россией. И теперь он у нас есть. Кстати, мы не выигрываем в нем. Главными американскими потерями до этих пор была наша экономика, которая умирает. Такер Карлсон, ведущий Fox News

Такер Карлсон напомнил зрителям о том, что Москва несколько раз называла возможное вступление Украины в НАТО, пропагандируемое США, "красной линией" для себя. Несмотря на это, Харрис выступила на Мюнхенской конференции по безопасности, где публично призвала Киев вступить в Североатлантический военный альянс. Такер Карлсон добавил, что чиновница читала по бумажке, а слова для ее текста были написаны "кем-то из Госдепа США". Однако сейчас, по словам Карлсона, американские медиа пытаются скрыть от граждан правду за прямую вину Джо Байдена.

Телеведущий Fox News Карлсон обвинил Зеленского в пренебрежении интересами США.

Фото и видео: Fox News