Такер Карлсон считает, что Киев относится к США с презрением.

Американский телеведущий с канала Fox News Такер Карлсон обвинил украинского президента Владимира Зеленского в пренебрежении интересами США. Ранее иностранный политик в интервью для британского корреспондента Пирса Моргана объявил о том, что считает проблему с инфляцией в США "ничтожной". Он добавил, что эта вещь вторична по сравнению с тем, что происходит с Киевом. По мнению представителя телеканала из США, киевская власть относится к Вашингтону с полным презрением, а от страны им нужны только денежные средства и другая военная помощь.

Украинские власти относятся к нам с полным презрением. Соединенные Штаты их ничуточки не волнуют. Такер Карлсон, журналист

Напомним, что потребительские цены в США по итогам июня текущего года выросли на 9,1% в годовом выражении после роста на 8,6% месяцем ранее.

Ведущий Fox News Карлсон: Байден выделяет деньги Украине вместо помощи американцам.

Фото: FOX News

Видео: Telegram / Хайлайт