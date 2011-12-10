Ведущий Fox News Карлсон: Байден выделяет деньги Украине вместо помощи американцам

Такер Карлсон рассказал, что Белый дом не думает о помощи собственным гражданам.

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил о том, что президент Джо Байден выделяет денежные средства Украине вместо помощи обычным американцам. Представитель СМИ напомнил зрителям о том, что страна продолжает сталкиваться с рекордным ростом уровня инфляции, ростом цен на топливо и продовольствие, однако, администрация Белого дома предпочитает "тратить миллиарды" на военную поддержку киевского режима.

Байден во имя "демократии" подписал чек на сумму $40 миллиардов… И эти деньги — только начало, часть бесконечной приверженности финансированию коррупционного и авторитарного правительства Украины. Такер Карлсон, ведущий США

Напомним, что американский президент Джо Байден уже одобрил выделение на помощь Украине порядка 40 миллиардов долларов и не собирается на этом останавливаться. По мнению ведущего, такие действия со стороны властей США следует считать постыдными. Он напомнил, что даже власти соседней Мексики заботятся о собственных гражданах, так как выделили 2 млрд долларов на то, чтобы снизить цены на бензин внутри страны.

Журналист Fox News заявил, что в росте цен на бензин в США виновата политика Байдена.

Фото и видео: FOX News