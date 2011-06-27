Журналист Fox News заявил, что в росте цен на бензин в США виновата политика Байдена

Он назвал глупостью обвинения президента США в нынешней ситуации в адрес Путина.

Журналист Fox News Такер Карлсон заявил, что в росте цен на бензин в США виновата политика президента страны Джо Байдена. Об этом он заявил в эфире телеканала.

Карлсон напомнил, что для Америки должно стать хорошей новостью наличие в стране нефти и газа. Однако, по словам журналиста, внезапно произошла нехватка продовольствия, из-за чего выросли цены. Он также считает обвинения Байдена в нынешней ситуации в адрес президента России Владимира Путина глупостью.

Что мог сделать Байден - произвести больше нефти на нашей территории. Вместо этого он решил сделать что-то безумное и опасное. Такер Карлсон, журналист Fox News

Ранее экс-советник министра обороны США заявил о риске исчезновения Украины с карты мира.

Видео: Fox News