Журналист Fox News заявил, что в росте цен на бензин в США виновата политика Байдена

Журналист Fox News Такер Карлсон заявил, что в росте цен на бензин в США виновата политика президента страны Джо Байдена. Об этом он заявил в эфире телеканала.
Карлсон напомнил, что для Америки должно стать хорошей новостью наличие в стране нефти и газа. Однако, по словам журналиста, внезапно произошла нехватка продовольствия, из-за чего выросли цены. Он также считает обвинения Байдена в нынешней ситуации в адрес президента России Владимира Путина глупостью.
Что мог сделать Байден - произвести больше нефти на нашей территории. Вместо этого он решил сделать что-то безумное и опасное.
Такер Карлсон, журналист Fox News
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Видео: Fox News
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