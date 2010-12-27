Зеленский ищет инвесторов в инфраструктуру Донбасса

Главной целью реформ должно стать минимизированное общение бизнеса с чиновниками.

Президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с иностранными инвесторами о развитии малого и среднего бизнеса на Донбассе. Об том сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский посетил Мариуполь с рабочим визитом и пообщался местной "прогрессивной молодежью" и представителями бизнеса. Он рассказал о разработке законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса в регионе. В скором времени в инфраструктуру Донбасса поступят иностранные инвестиции, сообщил президент Украины.

Главной целью реформ должно стать минимизированное общение бизнеса с чиновниками, чему также должны способствовать реформы правоохранительных органов.

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