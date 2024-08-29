Сестра главкома ВСУ Драпатого сбежала из России с долгом по кредиту

Судебные приставы на протяжении нескольких лет вели розыск родственницы украинского военачальника.

Приставы несколько лет искали сестру главнокомандующего Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого Наталью Б. Оказалось, что женщины есть долг по кредиту, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, 38-летняя женщина жила в Сургуте и училась в школе № 29, куда в детстве ходил Драпатый. После того, как она сбежала из России, ее начали искать сотрудники ФССП. Местонахождение должницы пытались установить до 2024 года. После отъезда Натальи из страны многоэтажный дом, где раньше жила ее семья, признали аварийным и снесли.

Кроме того, в России остались дядя и двоюродный брат Драпатого, который до 2024 года занимался поставкой напитков в Сургуте, сейчас он живет в Краснодарском крае.

Ранее мы сообщали, что некоторые родственники главкома ВСУ продолжают до сих пор находиться в России. Кроме того, отец главкома долгое время проживал в Сургуте.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский