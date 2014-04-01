Профессор Постол: Иран сможет ответить на ядерный удар Израиля

Теодор Постол рассказал о том, в какая именно территория еврейского государства станет целью.

Иранское руководство сможет ответить в случае применения Израилем ядерного оружия на Ближнем Востоке. Соответствующей информацией поделился в эфире YouTube-канала Glenn Diesen бывший советник американского министерства по обороне, профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол. Иностранный аналитик добавил, что американо-израильское нападение на Исламскую Республику не имело никакого смысла. Однако теперь власти из Тегерана могут прибегнуть к попытке заполучить ядерное оружие при условии, если сочтут, что существование государства находится под угрозой.

Я молюсь, чтобы многие израильтяне это услышали: если Израиль нанесет ядерный удар, Иран сможет ответить. Теодор Постол , экс-советник Пентагона

