На Петроградской набережной начнут строительство новой гостиницы на 117 номеров

Бывшее здание мебельной фабрики преобразуют в четырехзвездочный отель к 2029 году.

Владелец "Первой мебельной фабрики" Александр Шестаков получил разрешение на реконструкцию здания на Петроградской набережной, где планируется строительство четырехзвездочной гостиницы с сохранением исторического дома XVIII века и номерным фондом из 117 комнат.

Сейчас на участке находится бывшее здание заводоуправления фабрики, где работает магазин кухонной мебели. Ранее градозащитники выступали против снятия статуса объекта культурного наследия с расположенного там деревянного строения XVIII века и подавали иск к КГИОП, однако в 2018 году суды не удовлетворили требования активистов.

Инвестор переработал архитектурный проект. Согласно обновленной версии, двухэтажный деревянный дом сохранят и приспособят под ресторан при гостинице. Непосредственно рядом будет построен четырехзвездочный отель площадью около 9 тысяч квадратных метров. В 2018 году против проекта выступали жители соседнего дома в Пинском переулке, указывая на риск ухудшения освещенности квартир и возможные трещины в здании. Позднее инвестор согласовал с городскими властями условия возобновления работ: перед началом строительства компания проведет укрепление фундамента жилого дома. В 2024 году Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга одобрила проект. Инвестиции оценивались в 1,2 млрд рублей.

Ранее строительство транспортной развязки в Кудрово вышло на новый этап.

Фото: КГА