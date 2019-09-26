Аэропорт Дубая приостановил обслуживание рейсов
Сегодня, 7:00
Некоторые рейсы направлены в аэропорт Аль-Мактум.

Международный аэропорт Дубая временно приостановил обслуживание рейсов. Об этом сообщили в медиаофисе местного правительства.

Инцидент произошел в ночь на 16 марта. В районе дубайского аэропорта в результате действий беспилотника загорелся резервуар с топливом. Информации о пострадавших нет. Дорога в аэропорт перекрыта полицией. Некоторые рейсы направлены в аэропорт Аль-Мактум на юге Дубая.

Управление гражданской авиации Дубая объявляет о временной приостановке полетов в международном аэропорту Дубая в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности всех пассажиров и персонала.

Медиаофис правительства эмирата

Ранее Иран потребовал от США репарации и ухода из Персидского залива для прекращения войны.

