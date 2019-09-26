Аэропорт Дубая приостановил обслуживание рейсов

Некоторые рейсы направлены в аэропорт Аль-Мактум.

Международный аэропорт Дубая временно приостановил обслуживание рейсов. Об этом сообщили в медиаофисе местного правительства.

Инцидент произошел в ночь на 16 марта. В районе дубайского аэропорта в результате действий беспилотника загорелся резервуар с топливом. Информации о пострадавших нет. Дорога в аэропорт перекрыта полицией. Некоторые рейсы направлены в аэропорт Аль-Мактум на юге Дубая.

Управление гражданской авиации Дубая объявляет о временной приостановке полетов в международном аэропорту Дубая в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности всех пассажиров и персонала. Медиаофис правительства эмирата

