Аэропорт Дубая приостановил обслуживание рейсов

Международный аэропорт Дубая временно приостановил обслуживание рейсов. Об этом сообщили в медиаофисе местного правительства.
Инцидент произошел в ночь на 16 марта. В районе дубайского аэропорта в результате действий беспилотника загорелся резервуар с топливом. Информации о пострадавших нет. Дорога в аэропорт перекрыта полицией. Некоторые рейсы направлены в аэропорт Аль-Мактум на юге Дубая.
Управление гражданской авиации Дубая объявляет о временной приостановке полетов в международном аэропорту Дубая в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности всех пассажиров и персонала.
Медиаофис правительства эмирата
