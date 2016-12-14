Иран потребовал от США репарации и ухода из Персидского залива для прекращения войны

Бывший командующий КСИР Мохсен Резаи заявил, что Тегеран рассмотрит вопрос о мире только после компенсаций и вывода американских баз.

Бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи назвал два условия Тегерана для прекращения войны. Выступление генерала цитирует Telegram-канал "Политика Страны".

Как утверждается в публикации, речь идет о двух обязательных условиях. Тегеран ожидает, что Соединенные Штаты выплатят компенсации за нанесенный Ирану ущерб и выведут американские базы из Персидского залива. Как цитирует представителя иранских властей Telegram-канал:

Конец войны в наших руках. Мы рассмотрим вопрос о прекращении войны только тогда, когда, во-первых, получим полную компенсацию за все наши убытки от Соединенных Штатов, и, во-вторых, получим стопроцентную гарантию на будущее, что невозможно без вывода США из Персидского залива.

