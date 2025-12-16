Под Всеволожском взорвали 250-килограммовую авиабомбу времён ВОВ

Взрывотехники Невского спасательного центра оперативно вывезли боеприпас на специализированный полигон.

Во Всеволожском районе Ленобласти специалисты МЧС успешно обезвредили и уничтожили опасную находку — авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны. По информации ГУ МЧС РФ по региону, речь идёт о ФАБ-250 (фугасной авиабомбе) массой 250 кг.

Как пишет spb.aif.ru, точное место обнаружения снаряда не раскрывается в целях безопасности. Взрывотехники Невского спасательного центра оперативно вывезли боеприпас на специализированный полигон, где он был уничтожен методом контролируемого подрыва.

МЧС в очередной раз напоминает жителям о правилах безопасности: при обнаружении предмета, похожего на боеприпас, категорически запрещается к нему приближаться, трогать или перемещать его. Необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

Ранее мы сообщили о том, что на Полюстровском проспекте обезвредили фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

Фото: ГУ МЧС РФ по Ленинградской области