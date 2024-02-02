В петербургском парке подросли слетки

В гнезде птенцам тесно.

Ушастые слетки уже сильно подросли в петербургском парке. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 9 июня.

Птенцов совы повстречал фотограф дикой природы Станислав Крутоверцев. Они покинули гнездо, однако еще не умеют самостоятельно добывать пищу и находятся под присмотром своих родителей. В гнезде малышам тесно, кроме того, на свободе появляется возможность махать крыльями, тренировать лапы и качать мышцы, готовясь к взрослой жизни.

Совятам несколько месяцев. По размеру они уже как взрослые птицы, а их нежный возраст сейчас выдают только пуховые перья. Если в парке или в лесу Вы заметили маленького совенка, ни в коем случае не берите его в руки! Родители где-то рядом, они агрессивно защищают свое потомство и могут нанести человеку серьезную травму. Павел Глазков, биолог

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Станислав Крутоверцев)