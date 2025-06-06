В районе Соснового Бора петербуржцы встретили медведя, поедающего сныть

Бурый медведь гулял возле реки Коваши.

Байдарочники из Петербурга повстречали в Ленобласти медведя, поедающего сныть. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 6 июня.

Сныть – не только вкусное, но и полезное растение, оно широко распространено в нашем регионе. Бурый медведь гулял в районе Соснового Бора, возле реки Коваши.

Хозяин леса не обращал вообще никого внимания на туристов. Любимое весеннее лакомство, похоже, заняло все его мысли и чувства. <…> Напомню, что приближаться к дикому зверю, а тем более к медведю, опасно для жизни! В любую секунду зверь может проявить агрессию. Павел Глазков, биолог

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