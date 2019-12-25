Ядовитые змеи укусили двух подростков под Петербургом

В настоящее время мальчики находятся в реанимации.

В разных точках Ленобласти от укусов ядовитых змей пострадали двое подростков. В настоящее время мальчики находятся в реанимации, пишет 5 июня "Mash на Мойке".

Сначала жертвой стал 17-летний юноша: змея вцепилась в его руку возле Елизаветинского карьера в Гатчинском районе. Состояние парня оценили как средней степени тяжести.

Второй случай зафиксирован в деревне Лемболово во Всеволожском районе. Нетрезвый 16-летний школьник сам наткнулся на ядовитую, она покусала кисти обеих рук. Подросток оказался в медицинском учреждении тоже в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что биолог Павел Глазков перечислил правила безопасной прогулки на природе. Специалист порекомендовал держаться от гадюки на расстоянии не менее 3 метров, на расстоянии менее 1 метра она начинает нервничать.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)