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Ядовитые змеи укусили двух подростков под Петербургом
Сегодня, 11:57
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Ядовитые змеи укусили двух подростков под Петербургом

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В настоящее время мальчики находятся в реанимации.

В разных точках Ленобласти от укусов ядовитых змей пострадали двое подростков. В настоящее время мальчики находятся в реанимации, пишет 5 июня "Mash на Мойке". 

Сначала жертвой стал 17-летний юноша: змея вцепилась в его руку возле Елизаветинского карьера в Гатчинском районе. Состояние парня оценили как средней степени тяжести. 

Второй случай зафиксирован в деревне Лемболово во Всеволожском районе. Нетрезвый 16-летний школьник сам наткнулся на ядовитую, она покусала кисти обеих рук. Подросток оказался в медицинском учреждении тоже в состоянии средней тяжести. 

Ранее мы сообщили о том, что биолог Павел Глазков перечислил правила безопасной прогулки на природе. Специалист порекомендовал держаться от гадюки на расстоянии не менее 3 метров, на расстоянии менее 1 метра она начинает нервничать. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: змеи, укус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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