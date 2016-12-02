Еще 353 семьи Ленобласти получили доступ к природному газу

Газ пришел еще в сотни домов Ленобласти за одну неделю.

В Ленинградской области продолжается реализация программы социальной догазификации. На сегодняшний день жители региона заключили 60 445 договоров на бесплатное подведение газа до границ земельных участков.

Как сообщили в Комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, специалисты уже исполнили 51 760 договоров, обеспечив подвод газовых сетей к участкам. Непосредственное подключение газового оборудования выполнено по 41 365 договорам.

Работы по догазификации ведутся в соответствии с утвержденным графиком. За последнюю неделю возможность пользоваться природным газом получили владельцы еще 353 домовладений.

Подать заявку на бесплатное подключение можно через сайт АО "Газпром газораспределение Ленинградская область", в офисах газораспределительной организации, на портале Единого оператора газификации или в любом МФЦ.

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