В Ленобласти прогнозируют до +30 градусов в последний день июля

Осадков в начале дня не прогнозируется, однако вечером на западе области возможны кратковременные дожди и грозы.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" публикует прогноз погоды на пятницу, 31 июля. В течение дня ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, при этом на востоке региона местами похолодает до +7. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов.

Осадков в начале дня не прогнозируется, однако вечером на западе области возможны кратковременные дожди и грозы.

Ночью будет наблюдаться слабый переменный ветер, а днем он сменит направление на южное и усилится до 3–8 м/с. Атмосферное давление ночью останется стабильным, но в дневные часы начнет понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 30 июля ожидается ясная погода с потеплением до +25 градусов.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"