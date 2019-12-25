В Петербурге 30 июля ожидается ясная погода с потеплением до +25 градусов

Благодаря повышенному атмосферному давлению небо останется преимущественно безоблачным, осадки не прогнозируются.

Сегодня погодой в Северной столице будет управлять барический гребень. Благодаря повышенному атмосферному давлению небо останется преимущественно безоблачным, осадки не прогнозируются. Сохраняется устойчивая тенденция к росту температуры. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух в городе прогреется до +23…+25 градусов, на территории Ленинградской области – от +21 до +26 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 763 мм рт. ст., что превышает климатическую норму.

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Фото: Piter.TV