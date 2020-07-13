В Красносельском районе выпала половина месячной нормы осадков

В некоторых районах прошли сильные ливни.

Дождливая погода продолжается в Петербурге 6 июля. В некоторых районах прошли сильные ливни, сообщили в "Водоканале".

Сверхрасчетное количество осадков зафиксировано в Красносельском районе (45,17 мм – половина месячной нормы), Петродворцовом районе (36,42 мм) и в Невском районе (39,27 мм). Кроме того, дожди зафиксированы в Московском районе.

Система водоотведения "Водоканала" находится в исправном состоянии и заранее подготовлена к приему дождевого стока. При выпадении нормативного количества осадков канализация принимает весь объем воды. Если дождь сильный, объем стока может превышать пропускную способность водоприемных устройств и канализационной сети – тогда на улицах могут возникать временные скопления воды. Пресс-служба "Водоканала"

К примеру, скопление воды образовалось утром напротив станции метро "Рыбацкое" на Тепловозной улице. О подобных ситуациях сообщайте по телефонам: 004 и 576-14-83.

Фото: Piter.TV