В Петербурге задержали очередного руфера-экскурсовода

По оперативным данным, групповая прогулка по крышам приносила предпринимателю тысячу рублей с человека, при этом в группе могло быть сразу до 30 участников.

В Петербурге полиция задержала очередного руфера-экскурсовода. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские в ходе работы по борьбе с нелегальными экскурсиями по городским крышам вышли на очередного экскурсовода-высотника, разместившего в интернете свою рекламу. Созвонившись с организатором, полицейские под видом туристов договорились о проведении индивидуальной экскурсии на крыше дома 54 по Невскому проспекту.

Увидеть туристов в форме гид явно не ожидал, но и бежать не пытался. Экскурсоводом-высотником оказался 21-летний житель Ставропольского края. Молодой человек признался полицейским, что зарабатывает таким образом уже около года. МВД по СПб и ЛО

По оперативным данным, групповая прогулка по крышам приносила предпринимателю тысячу рублей с человека, при этом в группе могло быть сразу до 30 участников. Индивидуальная прогулка стоила более трех тысяч рублей. Никакие меры безопасности организатором высотных туров не предусматривались, отметили полицейские.

Ранее молодой человек уже попадал в поле зрение полицейских за организацию экскурсий по крышам, но тогда отделался привлечением к административной ответственности и профилактической беседой. Теперь же правоохранители возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее было возбуждено уголовное дело из-за незаконных прогулок по крышам на Гороховой улице.

Видео: МВД