Возбуждено уголовное дело из-за незаконных прогулок по крышам на Гороховой улице

В настоящее время организаторы прогулок установлены и задержаны.

В Адмиралтейском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности из-за организации незаконных экскурсий по крышам. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что в июне местные жители незаконно организовали экскурсии по крыше дома 34 по Гороховой улице для осмотра окрестностей города. Прогулки проводились без получения необходимых разрешений, так как крыша дома не оборудована для таких целей. Оказание подобных услуг является опасным для жизни и здоровья туристов, отметили следователи.

В настоящее время организаторы прогулок установлены и задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также прокуратура Петербурга намерена взыскать 22 млн рублей с ещё одного организатора экскурсий по крышам.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу