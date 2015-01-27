Опубликовано видео пожара в новосибирском колледже

В ГУ МЧС показали кадры тушения здания после массовой эвакуации учащихся.

Экстренные службы Новосибирской области опубликовало в Telegram-канале видеозапись с места пожара, произошедшем в педагогическом колледже под номером один имени А. С. Макаренко. Объект располагается по улице Линейная в городе Новосибирске. В кадре видно, что с верхних этажах поднимается серый дым. Ранее поступили данные о том, что из помещений были эвакуированы 670 студентов.

Поступила информация о возгорании в Новосибирском педагогическом колледже № 1 им. А. С. Макаренко. ... Эвакуировано 670 учащихся. Информация о пострадавших не поступала. Тушение пожара продолжается. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Согласно оперативным сведениям от ГУ МЧС России по региону, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания. В ликвидации пламени специалисты задействовали высотную профильную технику. Дополнительно была усилена группировка местных пожарно-спасательных сил. Вблизи дома развернут штаб пожаротушения. Со слов городской администрации, внутри помещений в настоящее время людей нет. работают 67 человек личного состава и 17 единиц противопожарной техники.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС по Новосибирской области