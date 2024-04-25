Число отравившихся в столовой петербурского колледжа выросло до 20

Восемь студентов госпитализированы после вспышки кишечной инфекции в Петербурге.

В Санкт-Петербурге зафиксирована вспышка кишечной инфекции в колледже "Звездный". Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, на 31 октября зарегистрировано 20 случаев заболевания, среди которых два сотрудника пищеблока компании "Аурум Плюс". Восемь пострадавших доставлены в инфекционные больницы. У одного из заболевших и двух работников столовой лабораторно подтвержден норовирус.

Специалисты Роспотребнадзора проводят противоэпидемические мероприятия. Деятельность компании "Аурум Плюс", обслуживающей столовую колледжа, временно приостановлена. Помещения и оборудование предприятия были опечатаны 30 октября.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга проверяет массовое отравление студентов городского колледжа.

