Участники "Тотального диктанта" чаще всего ошибались в слове "пушкинский"

Организаторы "Тотального диктанта" подвели итоги акции и назвали три самые распространенные ошибки участников этого года. Ими стали написание слов "пушкинский" и "фенотропил". Лидером по числу ошибок оказалось слово "пушкинский", пишет РИА Новости.

Многие участники писали его с прописной буквы, хотя в тексте диктанта оно нигде не открывало собственное наименование. В словосочетаниях "пушкинские места", "пушкинская поэзия" и "пушкинское родовое имение" большинство написало слово с большой буквы, хотя правильно с маленькой.

На втором месте по частоте неверного написания находится слово "фенотропил". В тексте диктанта оно употреблялось как нарицательное существительное, обозначающее средство для улучшения мозговой деятельности. Тем не менее значительная часть пишущих ошибочно использовала заглавную букву. Замкнуло тройку раздельное написание наречий и служебных слов. Участники разбивали на части слова "вдали", "впрочем", "недаром", "немало", "ненадолго" и другие.

Ранее сообщалось, что в РГПУ имени Герцена "Тотальный диктант" написали более 500 человек.

