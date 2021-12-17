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Водителя, который сбил пешеходов на Невском, заключили под стражу

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Обвиняемый предпочел никак не комментировать произошедшее.

Куйбышевский районный суд заключил под стражу предполагаемого виновника ДТП на Невском проспекте. В результате аварии 1 человек скончался, 1 пострадал. 

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, Сурен Туманов пробудет под стражей до 15 февраля 2022 года. Он провел весь процесс стоя и отметил, что ему нечего сказать.

По версии следствия, Туманов за рулем "Фольксваген" выехал на перекресток Невского и Большой Конюшенной и сбил двух пешеходов. Автомобиль двигался на "красный", а водитель был пьян. Погибшей девушке было 23 года. 

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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