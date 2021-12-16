Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на Невском проспекте

В результате ДТП 23-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии на Невском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На Невском проспекте 15 декабря около 22:30 43-летний водитель с признаками опьянения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил переходивших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора двух пешеходов. В результате ДТП 23-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

Водитель от медицинского освидетельствования отказался. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан.

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