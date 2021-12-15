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Вчера, 23:19
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Видео: в жутком ДТП на Невском погиб пешеход, второй находится в крайне тяжелом состоянии

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По предварительным данным, в дорожном происшествии погиб мужчина, второй пешеход находится в крайне тяжелом состоянии.

В среду вечером, 15 декабря, на Невском проспекте машина на большой скорости сбила двух человек на пешеходном переходе. Об этом сообщили в "Мегаполисе".

На кадрах видео можно наблюдать, как белый автомобиль несется на большой скорости по Невскому проспекту и сбивает двух пешеходов. От удара они отлетают на несколько метров. По предварительным данным, в дорожном происшествии погибла девушка, второй пешеход находится в крайне тяжелом состоянии. 

На данный момент устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее водитель Fiat Ducato скончался на месте после столкновения с полуприцепом на КАД. На кольцевой автодороге произошло двойное ДТП.

Видео: Мегаполис
 

Теги: белый, дтп, иномарка, невский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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