Видео: в жутком ДТП на Невском погиб пешеход, второй находится в крайне тяжелом состоянии

По предварительным данным, в дорожном происшествии погиб мужчина, второй пешеход находится в крайне тяжелом состоянии.

В среду вечером, 15 декабря, на Невском проспекте машина на большой скорости сбила двух человек на пешеходном переходе. Об этом сообщили в "Мегаполисе".

На кадрах видео можно наблюдать, как белый автомобиль несется на большой скорости по Невскому проспекту и сбивает двух пешеходов. От удара они отлетают на несколько метров. По предварительным данным, в дорожном происшествии погибла девушка, второй пешеход находится в крайне тяжелом состоянии.

На данный момент устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее водитель Fiat Ducato скончался на месте после столкновения с полуприцепом на КАД. На кольцевой автодороге произошло двойное ДТП.

Видео: Мегаполис

