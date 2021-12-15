Видео: в жутком ДТП на Невском погиб пешеход, второй находится в крайне тяжелом состоянии

В среду вечером, 15 декабря, на Невском проспекте машина на большой скорости сбила двух человек на пешеходном переходе. Об этом сообщили в "Мегаполисе".
На кадрах видео можно наблюдать, как белый автомобиль несется на большой скорости по Невскому проспекту и сбивает двух пешеходов. От удара они отлетают на несколько метров. По предварительным данным, в дорожном происшествии погибла девушка, второй пешеход находится в крайне тяжелом состоянии.
На данный момент устанавливаются все детали произошедшего.
Ранее водитель Fiat Ducato скончался на месте после столкновения с полуприцепом на КАД. На кольцевой автодороге произошло двойное ДТП.
Видео: Мегаполис
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