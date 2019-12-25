Водитель Fiat Ducato скончался на месте после столкновения с полуприцепом на КАД

На кольцевой автодороге произошло двойное ДТП.

В 20:45 13 декабря на 61-м километре КАД произошла авария с участием 32-летнего водителя автомобиля Fiat Ducato. Об этом стало известно Piter.TV.

Он ехал по КАД от Софийской улицы к Вантовому мосту и в третьей полосе врезался в впереди стоящий полуприцеп "Шмитц" с автомобилем DAF. При этом 54-летняя водительница DAF стояла на аварийке и даже заранее выставила знак аварийной остановки.

В результате аварии 32-летний мужчина скончался на месте от полученных повреждений. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Ранее блогер едва не устроила ДТП во время дрифта по гололеду в центре Петербурга.

Фото: pixabay