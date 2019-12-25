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Водитель Fiat Ducato скончался на месте после столкновения с полуприцепом на КАД
Сегодня, 11:52
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Водитель Fiat Ducato скончался на месте после столкновения с полуприцепом на КАД

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На кольцевой автодороге произошло двойное ДТП.

В 20:45 13 декабря на 61-м километре КАД произошла авария с участием 32-летнего водителя автомобиля Fiat Ducato. Об этом стало известно Piter.TV. 

Он ехал по КАД от Софийской улицы к Вантовому мосту и в третьей полосе врезался в впереди стоящий полуприцеп "Шмитц" с автомобилем DAF. При этом 54-летняя водительница DAF стояла на аварийке и даже заранее выставила знак аварийной остановки. 

В результате аварии 32-летний мужчина скончался на месте от полученных повреждений. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Ранее блогер едва не устроила ДТП во время дрифта по гололеду в центре Петербурга.

Фото: pixabay

Теги: дтп, кад
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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