Блогер едва не устроила ДТП во время дрифта по гололеду в центре Петербурга

Очевидно, девушка серьёзности происходящего не осознаёт.

В центре Петербурга 20-летняя девушка-блогер устроила экстремальный заезд на Mercedes. Вечером 14 декабря девушка едва не врезалась в другую машину, стоящую на светофоре. Видео она опубликовала в Instagram.

Как оказалось, это было не случайностью. На странице блогерши есть видео, где она демонстрирует свои навыки опасного вождения. В этот же день она выложила ролик с дрифтом на Невском проспекте. Блогерша "боком" перестраивалась в соседние полосы, а на одном из поворотов чуть не влетела в "Газель".

Очевидно, девушка серьёзности происходящего не осознаёт. Все видео гонщица сопроводила смеющимися смайликами и комментарием: "А твоя девушка так умеет?".

В сентябре сотрудники ГИБДД задержали водителя BMW за дрифт в центре Петербурга.

Видео: Instagram / @mujeva