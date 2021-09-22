Сотрудники ГИБДД задержали водителя BMW за дрифт в центре Петербурга

Аналогичная участь ждет еще троих участников дрифта, после того как полицейские их установят.

Сотрудники ГИБДД задержали "дрифтера", устроившего заезд в центре Петербурга. Около часа ночи 18 сентября в полицию поступило сообщение от очевидца о дрифтующих четырех BMW. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителями были изучены записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали многочисленные нарушения ПДД автомобилями. BMW проезжали на запрещающий сигнал светофора, выезжали на полосу встречного движения, ездили без номерных знаков и т.д.

Был установлен один из участников: 24-летний неработающий житель Красноярска, управлявший автомобилем BMW М1. В его отношении составили 11 административных протоколов за различные нарушения ПДД. Его автомобиль был изъят для экспертизы в связи с наличием признаков подделки номерных агрегатов автомобиля. В случае положительного заключения экспертов будет решаться вопрос о привлечении молодого человека к уголовной ответственности.

Аналогичная участь ждет остальных участников дрифта, после того как полицейские их установят.

В июне водитель синего BMW попытался сделать красивый дрифт, но легковушка вылетела на встречку.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области