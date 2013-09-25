Юрист предупредил о штрафах за хранение консервации в подвале дома

Закон запрещает хранить вещи на цокольном этаже.

Юрист Михаил Паюшин предупредил о штрафах до 3 тысяч рублей за хранение консервации в подвале дома. В интервью "РИА Новостям" управляющий партнер юридической компании Freeviser сообщил, что держать законсервированные на зиму продукты можно только в официально оформленных индивидуальных кладовых. Собственники не должны использовать под данные нужды места общего пользования. За такое правонарушение им грозит штраф согласно законодательству, вступившего в силу с 1 января 2021 года. Постановление касается мер противопожарной безопасности. Оно касается запрета на размещение вещей в цокольных помещениях многоэтажных жилых зданий.

Поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвалов. Михаил Паюшин, эксперт

Специалист объяснил, что на практике пожарный надзор обычно выписывает предписание тому, в чьем ведении находятся МОП (управляющей компании или ТСЖ). Они заплатят штраф в случае нарушения от 6 до 15 тысяч рублей, поэтому для организаций выгоднее самостоятельно найти нарушителя и переложить ответственность на него.

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