Библиотеки Петербурга подарят книги в обмен на корм для животных

Piter.TV опубликовал список библиотек, в которых проходит акция.

С 16 по 21 августа в библиотеках Петербурга пройдет акция "Книга за корм". Библиотеки будут принимать подарки для фондов и приютов, а замен подарят книгу.

Петербуржцы могут приносить сухие корма и консервы для собак и кошек, древесный наполнитель, стиральный порошок, средства для мытья посуды. Затем подарки отправятся в следующие приюты и фонды: "Друг", "Ржевка", "Ильинка", "Галкино подворье", "Верный друг", "Помощь бездомным собакам", "КотКурорт", "Котофеев двор", "Пушистые лапки", "Преданное сердце", "Петербургский ДОМ КОТА".

Если у вас нет возможности лично приехать в библиотеку, то можно заказать подарки для зверюшек у партнеров акции.

В дни акции в библиотеке "На Стремянной" пройдет встречи с представителями приютов и волонтерами и мастер-классы.

Библиотеки-участники:

Библиотека "Лиговская" на Лиговском проспекте, 69;

Центральная библиотека им. Лермонтова на Литейном проспекте 17-19;

Библиотека "Измайловская" на Измайловском проспекте, 18;

Библиотека им. Тимирязева на улице Шкапина, 6;

Библиотека им. Грибоедова на Садовой улице, 33;

Библиотека им. Герцена на Новгородской улице, 27;

Библиотека на Троицкой площади П.С., 1;

Библиотека-студия на Искровском проспекте, 6/4;

Информационно-сервисный центр на проспекте Ветеранов, 146/22;

Библиотека "МеДиаЛог" на улице Партизана-Германа, 5;

Библиотека №3 Кировского района на Кронштадтской улице, 20;

Библиотека "КУБ" на проспекте Маршака, 24/1;

Библиотека "Батенинская" на улице Харченко, 17;

Библиотека "В Озерках" на проспекте Энгельса, 111;

Библиотеки в Сестрорецке на проспекте Красных командиров, 25 и Приморском шоссе, 282.

Акция "Книга за корм" проходит в Петербурге в юбилейный, десятый раз.

Фото: пресс-служба МЦБС им. М.Ю. Лермонтова