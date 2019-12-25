В Петроградском районе завершен ремонт Каменноостровского проспекта

Протяжённость отреставрированного участка составила более 3,5 километров от Троицкого моста до набережной Большой Невки, в ходе работ обновлено свыше 80 тысяч квадратных метров дорожного покрытия

Ремонт ключевой магистрали Петроградского района — Каменноостровского проспекта — успешно завершён. Протяжённость отреставрированного участка составила более 3,5 километров от Троицкого моста до набережной Большой Невки, в ходе работ обновлено свыше 80 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Комплекс ремонтных мероприятий включал восстановление крышек канализационных люков, переустановку бордюрных камней, удаление изношенного асфальта, укладывание современного двухслойного асфальтобетона на проезжей части, частичное обновление тротуаров, нанесение свежей дорожной разметки и восстановление нарушенной городской среды.

Каменноостровский проспект играет важную роль в транспортной инфраструктуре района, так как здесь проходят маршруты множества автобусов и троллейбусов, расположены станции метро "Горьковская" и "Петроградская", а также благоустроенные зеленые зоны — Александровский парк, сквер Андрея Петрова и Лопухинский сад.

Стоит отметить, что помимо Каменноостровского проспекта в 2025-м году в Петроградском районе выполнено обновление ещё более 3-х километров улично-дорожной сети. В частности, приведены в порядок участки Морского проспекта (обновлён километр дорожного полотна площадью около 26 тысяч квадратных метров), улицы Красного Курсанта (замена более 30 тысяч квадратных метров покрытия), её продолжения — Съезжинской улицы (уложено более 15 тысяч квадратных метров асфальта). Кроме того, выполнен комплексный ремонт улицы Яблочкова, где обновлено более четырёх тысяч квадратных метров поверхности.

В общем итоге, в 2025 году в Санкт-Петербурге планируют отремонтировать свыше 2,3 миллиона квадратных метров дорог.

Фото: Pxhere