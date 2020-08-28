На проспекте Энергетиков ремонтируют 2,5 км дорожного покрытия

Специалистами уже начато фрезерование старого асфальтированного покрытия.

В Красногвардейском районе Петербурга начались работы по ремонту участка дороги длиной около 2,5 км, расположенного между Уткиным переулком и Большой Пороховской улицей. Информация предоставлена пресс-службой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Специалистами уже начато фрезерование старого асфальтированного покрытия, после чего предстоит уложить около 50 тыс. кв.м свежего асфальтобетонного слоя на проезжую часть, а также выполнить точечный ремонт пешеходных зон.

Отмечается, что в минувшем 2023 году аналогичные работы проводились на проспекте Энергетиков между Большой Пороховской улицей и проспектом Маршала Блюхера. В нынешнем году адресная программа ремонта дорог значительно расширяется, охватывая десятки новых объектов.

Ранее мы сообщили о том, что Старо-Невский проспект закроют на ремонт в 2026 году.

Фото и видео: КРТИ Петербурга