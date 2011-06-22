Старо-Невский проспект закроют на ремонт в 2026 году от Восстания до Невского

В Петербурге продолжат обновление центральных магистралей в следующем году.

В 2026 году в Петербурге начнется капитальный ремонт Старо-Невского проспекта на участке от площади Восстания до площади Александра Невского. Об этом сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

КРТИ Петербурга сообщил о планах продолжить работы по обновлению Невского проспекта. В 2026 году ремонт затронет Старо-Невский участок от площади Восстания до площади Александра Невского.

Председатель комитета Евгений Уваров уточнил, что работы будут частью масштабной программы реконструкции городских дорог. Помимо этого, в планах капитальный ремонт проспекта Маршала Жукова и Гусарской улицы.

В 2026 году также начнутся работы на Литейном мосту и мосту Александра Невского. При этом капитальный ремонт Благовещенского моста подходит к завершению.

Ранее на Piter.TV: в Шушарах закончили ремонт моста через безымянный ручей.

Фото: Piter.TV