Старо-Невский проспект закроют на ремонт в 2026 году от Восстания до Невского

В 2026 году в Петербурге начнется капитальный ремонт Старо-Невского проспекта на участке от площади Восстания до площади Александра Невского. Об этом сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
КРТИ Петербурга сообщил о планах продолжить работы по обновлению Невского проспекта. В 2026 году ремонт затронет Старо-Невский участок от площади Восстания до площади Александра Невского.
Председатель комитета Евгений Уваров уточнил, что работы будут частью масштабной программы реконструкции городских дорог. Помимо этого, в планах капитальный ремонт проспекта Маршала Жукова и Гусарской улицы.
В 2026 году также начнутся работы на Литейном мосту и мосту Александра Невского. При этом капитальный ремонт Благовещенского моста подходит к завершению.
Ранее на Piter.TV: в Шушарах закончили ремонт моста через безымянный ручей.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все