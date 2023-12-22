Семь съездов перекроют на развязке КАД с Пискаревским проспектом

Площадь ремонта асфальта составит более 11 тыс. кв.м.

Семь съездов будут полностью перекрыты на развязке КАД с Пискаревским проспектом, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В связи с проведением работ по ремонту переходно-скоростных полос на внутреннем и внешнем кольце КАД с заменой двух слоев асфальтобетонного покрытия общей толщиной 10 см будут полностью перекрыты семь съездов транспортной развязки.

С 6 утра 17 мая до 5 утра 20 мая будет закрыт въезд с Пискаревского проспекта на внешнее кольцо КАД, съезд с внешнего кольца на Пискаревский проспект и въезд из Ленинградской области с Пискаревского проспекта на КАД. С 15:00 18 мая до 20:00 19 мая будет перекрыт съезд с КАД на Пискаревский проспект в Петербург. С 6 утра 24 мая до 5 утра 27 мая будет недоступен съезд с Пискаревского проспекта на внутреннее кольцо КАД из Ленинградской области. Одновременно будет перекрыт выезд с КАД на Пискаревский проспект в Ленинградской области и выезд с Пискаревского проспекта на внутреннее кольцо из Петербурга.

Площадь ремонта асфальта составит более 11 тыс. кв.м. После фрезерования дорожного покрытия перепад высоты между отфрезерованным и неотфрезерованным участком составит не менее десяти сантиметров, что сделает проезд невозможным до устройства верхнего слоя.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД во время ПМЭФ-2024 запретят движение грузовиков.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"