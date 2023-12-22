На КАД во время ПМЭФ-2024 запретят движение грузовиков

В Петербурге на участке КАД на четыре дня запретят движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Ограничения будут введены во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – с 5 по 8 июня.
Ограничения будут введены на участке с 60-го по 94-й километр, то есть от развязки с Софийской улицей до развязки с дорогой Марьино – Ропша (Ропшинское шоссе).
Напомним, главная тема Петербургского Международного Экономического Форума 2024 года (ПМЭФ-2024) звучит как "Основа многополярности: формирование новых центров роста".
Схемы: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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