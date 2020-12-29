Новыми ведущими шоу "Орел и решка" стали Александр Гудков и Иван Дорн

Премьера сезона состоится на телеканале "Пятница!" 15 февраля.

Телеканал "Пятница!" объявил имена новых ведущих юбилейного сезона шоу "Орел и решка". В роли богача и владельца 100 долларов побывают Александр Гудков и Иван Дорн.

"Это не сон! Саша Гудков и Иван Дорн – новые ведущие "Орла и решки". В этом году шоу исполняется десять лет", - написала пресс-служба телеканала на официальной странице в Instagram.

Премьера юбилейного сезона состоится на "Пятнице!" 15 февраля. В комментариях к посту пользователи интернета написали, что с нетерпением ждут новых выпусков программы: "Это же прямо сказка какая-то", "Вот это подарок".

За десять лет существования "Орла и решки" шоу вели Жанна Бадоева, Андрей Бедняков, Регина Тодоренко, Леся Никитюк, Настя Ивлеева и др. Двое ведущих проекта отправляются в путешествие и по прибытии в ту или иную страну (город в России) бросают монетку. Она определяет, кто проведет уикенд со 100 долларами в кармане, а кто проживет два дня роскошной жизнью с золотой картой.

Ранее мы писали, что шоу "Орел и Решка" станет полнометражным фильмом.

Фото: Instagram / fridaytv