Шоу "Орел и Решка" станет полнометражным фильмом

Бюджет проекта составит 160 млн рублей.

Создатели трэвел-шоу "Орел и Решка" хотят снять полнометражный фильм. Сценаристом проекта стал Андрей Золотарев, работавший над созданием таких картин, как "Тренер" Данилы Козловского, "Лед 2" Жоры Крыжовникова и "Притяжение" Федора Бондарчука. Об этом пишет "Интерфакс".

Бюджет проекта составит 160 млн рублей, 60 из которых направят на промокампанию. Создатели фильма планируют собрать в прокате не менее 400 млн рублей.

Сюжет фильма будет иметь прямое отношение к одному из самых популярных трэвел-шоу страны. Каждые выходные двое ведущих отправляются в различные города мира. По правилам программы, один из них должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов, второй получает золотую карту и может тратить неограниченную сумму. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, ведущие бросают монету, и каждый раз все решает орел или решка.

Работа над сценарием идет уже более трех лет. Фильм претендует на финансирование Фонда кино.

Ранее мы писали, что звезда "Орла и Решки" Алина Астровская покидает шоу.

Фото: ВКонтакте / Путешествия | Орёл и Решка