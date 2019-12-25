Звезда "Орла и Решки" Алина Астровская покидает шоу

Совсем скоро зрители увидят новый сезон с Анастасией Ивлеевой и Юлией Коваль, а также с Региной Тодоренко и Тимуром Родригезом.

В популярном трэвел-шоу "Орел и Решка" грядут сильные изменения. Накануне стало известно, что ведущая Алина Астровская покидает проект. О своем решении она заявила в Instagram.

"Ребята, есть новость. Мое приключение в рамках передачи "Орел и Решка" закончилось. Спасибо за то, что вы были со мной во всех этих приключениях", - обратилась к подписчикам Астровская, добавив, что любит всех "астровской душой".

Эта новость расстроила поклонников телеведущей. За несколько сезонов она успела полюбиться телезрителям. Напомним, Алина вела шоу "Орел и Решка" с 2018 года.

Однако совсем скоро зрители увидят новый сезон с Анастасией Ивлеевой и Юлией Коваль. Также в шоу вернется Регина Тодоренко. Ее новым ведущим станет Тимур Родригез.

Фото: Instagram / alina_astrovskaya_