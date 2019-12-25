Александр Пушной: "Умный дом" – это пространство для тех, кто любит эксперименты"

На телеканале "Пятница!" стартовало новое шоу "Умный дом" с Александром Пушным. В этой программе зрители разных возрастов откроют для себя мир новых технологий: от робота-пылесоса и "умных" часов до еды будущего и гаджетов, которые смогут защитить нас от COVID-19. Каждое воскресенье ведущий будет делать обзоры увлекательных новинок и рассказывать, как ими пользоваться, и чем они могут быть полезны в быту. Piter.TV пообщался с Александром Пушным и узнал у него подробности о новом проекте.

Кому будет интересно смотреть шоу "Умный дом"?

Проект "Умный дом" ориентирован на широкую аудиторию. Программа будет интересна разным возрастным группам. Старшее поколение откроет для себя много новых технологий, которые могут сделать жизнь комфортней и проще. Для молодого поколения "умные" гаджеты — естественная среда, поэтому им тоже будет интересна программа.

Вы вернулись на ТВ после долгого перерыва. Почему выбрали опять познавательный проект? (напомним, Александр Пушной был ведущим научно-развлекательной программы "Галилео" на СТС)

Скорее, меня выбрали. Телеканал "Пятница!" предложил, а я согласился. Мне нравится сниматься в этой программе. Я пользуюсь служебным положением и узнаю об интересных вещах раньше других. Замечу, что все живут в своих информационных пузырях. Я уже три года постоянный участник программы "Пятеро на одного" на телеканале "Россия 1", поэтому с ТВ никуда не уходил. Хотя Александр Пушной для аудитории "Россия 1" — молодой и перспективный персонаж. Еще сегодня не существует понятие "телевизор", а есть "точка", где создают контент, который распространяется при помощи телевизора, YouTube, подкастов. Мне нравится работать в компании, которая делает интересный контент, а как его распространяют не очень важно.

Кроме России съемки будут вестись в других странах. Каких?

Мы поедем в Китай, потому что экономика этой страны очень цифровизована. Проведем съемки в компании Xiaomi, которая даст нам возможность пожить в "Умном доме", где гаджеты общаются между собой. Например, в таком доме кофеварка перед тем, как сварить кофе, попросит тебя почистить ее, залить воду, положить зерна, убрать жмых. В недалеком будущем кофеварка будет сама общаться с краном, который нальет в нее воду, а холодильник будет сам заказывать продукты.

Что наиболее всего запомнилось во время съемок программы? Какие гаджеты поразили, какие показались бесполезными игрушками?

Обычно, 70% — это бесполезные игрушки, а 30% — вещи, которые впечатляют. Мы будем говорить о технологиях, которые могут защитить нас от COVID-19, о цифровой безопасности и умном транспорте. Но самое интересное — это еда будущего, которая основана на клеточном питании. Например, вы хотите подлечить печень, поэтому можете съесть йогурт, который будет питать конкретно ее клетки и не будет негативно влиять на другие органы. Еще запомнилась безуглеводная конфета, где вместо сахара — сладкий белок. На вкус, как настоящая! Такой продукт очень важен, когда мир все больше накрывает пандемия диабета.

Можете ли Вы назвать свой дом умным?

У меня пока обычная квартира, которая не увешена датчиками, но я собираюсь попробовать некоторые технологии. Я купил бы умный пылесос, который не просто чистит ковер, а возвращается на плохо очищенные места и вновь чистит их. Еще взял бы систему умного отопления для дачи, различные световые решения, умную очистку и увлажнитель воздуха. Хотелось бы, чтобы увлажнитель сам наливал воду и подсоединялся к водопроводу.

Какими гаджетами Вы пользуетесь сами? Без чего не представляете свою жизнь?

Я ношу умные часы, на которых смотрю время, погоду, расписание, отвечаю на сообщения. Не представляю свою жизнь без них!

"Умные" гаджеты доступны для всех людей?

"Умный дом" — это не про то, что вы должны вложить в него много денег. "Умный дом" — пространство для тех, кто любит эксперименты, для которых нужен энтузиазм. Можно начать с увлажнителя и очистителя воздуха — это все "умные вещи", которые соединяются между собой.

Технологии давно внедрились в нашу жизнь, упростили нам существование. Сегодня практически у всех в доме есть стиральная машина, пылесос, микроволновка и т.п. Однако наука и техника не стоят на месте. Верите ли Вы в то, что в ближайшем будущем шкаф сам начнет развешивать и сортировать по цветам одежду, а плита готовить нам завтрак, обед и ужин?

Это уже происходит. Во время съемок проекта меня поразило, как все динамично развивается, единым фронтом, так сказать. Вспомните, например, ту магию с телефоном, которую нам продемонстрировал Стив Джобс, когда двумя пальцами взял и увеличил размер фотографии на экране. Тогда все ахнули, а сегодня это обыденность. "Умные" технологии, я бы даже назвал их хитрыми технологиями, внедряются в нашу жизнь незаметно, мы к ним быстро привыкаем. Мы снимали новый плацкартный вагон, и он совершенно не такой, к которому мы привыкли. Версия 2.0! Или, к примеру, пылесос, который в прямом смысле слова знает свое место. Он не только пылесосит, но и демонстрирует искусственный интеллект и ведет себя практически как человек во время уборки.

Может ли техника полностью заменить людей? А такие профессии, как уборщица, повар, посудомойка, няня, уйти в прошлое?

Все, кто выполняют примитивные действия и пользуются примитивными правилами для работы, должны задать вопрос: "А не заменит ли меня робот?". В Москве уже есть магазины с полностью бесконтактной оплатой, где нет кассиров. Поэтому нужно искать такие профессии, где помимо примитивных умений и правил нужна изобретательность. Например, еще нет робота, который может снять сюжет для нашей программы, потому что для этого нужно работать с огромным количеством переменных. Пока нет таких машин, которые бы сделали это качественно и творчески.

Смотрите "Умный дом" каждое воскресенье на "Пятнице!" в 14:00.

Фото: пресс-служба телеканала "Пятница!"