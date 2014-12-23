В Металлострое дробильщик получил смертельную производственную травму

Во время работы сотруднику затянуло руку в ленту и сильно сдавило грудную клетку. Пострадавший скончался.

В Колпинском районе на производстве мужчина получил смертельную травму. В результате случившегося он погиб. По информации Piter.tv, инцидент произошел в среду, 27 декабря.

В службу "112" обратился начальник рабочего. Он рассказал, что сотрудник попал под ленту и лежит без сознания. На место случившегося прибыли стражи порядка. К этому моменту пострадавший скончался.

Оперативники выяснили, что мужчина работал на производственной линии по изготовлению огнеупорных силикатных блоков. Во время работы сотруднику затянуло руку в ленту и сильно сдавило грудную клетку. От полученных травм он умер до прибытия кареты скорой помощи.

Добавим, что тело принадлежит уроженцу Таджикистана. Мужчина состоял на миграционном учете. В Россию приехал, чтобы найти работу.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pxhere